Dahi Bager'le gönül gözüyle bağlandılar

BÜLENT ŞANLIKAN

Muş’ta yaşayan Bager Çalışcı (7), görme engelli olarak dünyaya geldi. Bager, piyanosu sevdiren ise kendisi gibi görme engelli müzik öğretmeni Caner Keser oldu. Doğadaki sesleri notaya dökebilen Bager’in absoluk (kusursuz) kulağa sahip olduğunu keşfeden Keser ile küçük öğrencisinin yolu 2 yıl önce kesişti.

Tek seferde ezberliyor

Çocukluğundan itibaren engellerle karşılaşan Caner Keser, “Hatay’da görme engelliler ilkokulu yoktu. Okula 3 yıl geç başladım. Ankara Güzel Sanatlar Lisesi ile İzmir 9 Eylül Üniversitesi’ne göremediğim için alınmadım. Hatay’da açılan Güzel Sanatlar Lisesi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Eğitim Fakültesi ise birincilikle kazandım” dedi. Bager’le tanışmasını ise şöyle anlattı: "Mezun olduktan sonra Muş’a atandım. Sanat merkezinin müdürlüğünü yaparken babası Bager'i getirdi. İlk hafta notaları göstermek için tuşlara bastım. Ertesi hafta geldiğinde parmağım ‘La’ notasına değdi. Bager ‘Bu La’ dedi. Tüm notaları tek seferde ezberlediğini gördüm.

Bir yıl alfabe çalıştık

Babasına ‘Oğlunuz kusursuz kulak’ dedim. 'Gözleri için çok masraf yaptım, kulakların da sıkıntı varsa altından kalkamam’ diyerek güldü. Bager’in videolarını üniversitedeki hocalarıma gönderdim. Onlar da absolit kulak olduğunu söyledi. Doğadaki bütün sesleri ayrıştırıp notaya dökebiliyor. Bir sene sadece müziğin alfabesini çalıştık."

Köydeki konserle tanında Say’la aynı sahneye çıktı

Bager’in yeteneğini ünlü piyanist Fazıl Say’a da göstermek için kendi belgeselini çeken TRT muhabirlerinden yardım istediğini aktaran Keser, “Haber yaptılar, sonra Fazıl Say’a ulaştılar. Say da buna kayıtsız kalmadı. İki hayalimiz vardı; birincisi Bager, Ağartı Köyü'nde arkadaşlarına konser vermek istiyordu. İkincisi de Fazıl Say ile tanışmaktı. İkisini de yaptık. Fazıl Hoca da iki yıl daha beraber çalışmamızı istedi” dedi. Bager'in yaşında çok engele takıldığını söyleyen Keser, "Benim yaşadığım zorlukları yaşamadan yeteneğini ortaya çıkarması için herşeyi yapacağım” dedi.

Küçük Bager, Fazıl Say’la piyano çalma hayalini 30 Haziran’da, İstanbul Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium’daki Şanghay Filarmoni Orkestrası konser öncesi gerçekleştirmişti.