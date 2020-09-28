  • $7,7821
  • 9,0628
  • 463.93
  • 1119.25
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Yaşam
  • Dağlık Karabağ nerededir? Dağlık Karabağ'ın haritadaki yeri...
28 Eylül 2020 Pazartesi 11:36 | Son Güncelleme:

Dağlık Karabağ nerededir? Dağlık Karabağ'ın haritadaki yeri...

Dağlık Karabağ nerededir" Dağlık Karabağ'ın haritadaki yeri...

Dağlık Karabağ nerede olduğu birçok kişi tarafından aranan başlıklardan oldu. Azerbaycan tarafından verilen bilgiye göre, "Azerbaycan'da, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar nedeniyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ülkede kısmi seferberlik ilan edildi." ifadesinin ardından Dağlık Karabağ'ın haritada bulunan yeri merak ediliyor.

Dağlık Karabağ bölgesinin nerede olduğu, Azerbaycan'ın yaptığı açıklama sonrası merak edilen yerlerden oldu. Gelen bilgilere göre Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar nedeniyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gereğince ülkede kısmi seferberlik ilan edildiğini yayımladı. Peki, Dağlık Karabağ nerededir?

DAĞLIK KARABAĞ NEREDEDİR?

Dağlık Karabağ, Güney Kafkasya'da hukuken Azerbaycan'a bağlı ancak de facto olarak hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin egemenliği altında bulunan tarihi bölgedir.

<p>Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara yanıt gecikmedi

Azerbaycan ilk görüntüleri paylaştı: Ermeni hedeflerini böyle vurdu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

MasterChef'te şaşırtan eleme! Gözyaşlarını tutamadı...

Yalova'da 900 yıllık ekmek mührü bulundu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.