Dağlık Karabağ nerededir? Dağlık Karabağ'ın haritadaki yeri...

Dağlık Karabağ bölgesinin nerede olduğu, Azerbaycan'ın yaptığı açıklama sonrası merak edilen yerlerden oldu. Gelen bilgilere göre Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar nedeniyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gereğince ülkede kısmi seferberlik ilan edildiğini yayımladı. Peki, Dağlık Karabağ nerededir?

DAĞLIK KARABAĞ NEREDEDİR?

Dağlık Karabağ, Güney Kafkasya'da hukuken Azerbaycan'a bağlı ancak de facto olarak hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin egemenliği altında bulunan tarihi bölgedir.