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03 Haziran 2019 Pazartesi 15:56 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 15:56

Dağda aç kalan kurt, mahalleye indi Mahalle muhtarı vatandaşları uyardı

Dağda aç kalan kurt, mahalleye indi Mahalle muhtarı vatandaşları uyardı

Dağda aç kalan kurt, Antalya'nın Kaş ilçesindeki bir mahalleye indi. Mahalle muhtarı, "Hayvanlarınızı boş bırakmayın. Çok sayıda kurt dolaşıyor, haberiniz olsun" diyerek vatandaşları uyardı.

Kaş ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde kurtların indiğini gören mahalle muhtarı Ali Çırak, Asas Yaylası’na çok sayıda kurdun indiğini belirterek, vatandaşları uyardı.

24 Mayıs'ta denk geldiği kurdun fotoğrafını sosyal medya hesabında yayınlayan Çırak, “Burası Yeniköy Asas Yaylası. Çobanlık yapan, hayvancılıkla uğraşan arkadaşlar, hayvanlarınızı başıboş bırakmayın. Özellikle gece ağıllarınızı korunaklı tutun. Çok sayıda kurt dolaşıyor. Haberiniz olsun” diyerek vatandaşları uyardı.  

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