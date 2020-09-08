D vitamini eksikliği nedir, neden olur? Hangi besinlerde D vitamini vardır?

D vitaminin eksikliği çoğu kişide görülmektedir. Güneşten alınan D vitamini eksiliği halinde gerekli ilaç takviyeleri yapılır. Vücudumuzun D vitaminine olan ihtiyacı yaşımıza değişkenlik göstermektedir. Vitamin alma seviyesine de dikkat edilmelidir. Aksi taktirde vücut için zararlı olabilir.

D VİTAMİNİN EKSİKLİĞİ NEDİR?

Kalsiyum emiliminde başrol olan D vitamini, sağlıklı olarak kalabilmemiz için yeterli miktarda alınmalıdır. Sinir sisteminin, kasların çalışabilmesi ve bağışıklığın devam etmesinde önemli görevleri bulunur. Vücutta ihtiyaç duyulan miktarı üç yolla alabilirsiniz. Bu yollardan ilki cildin vitamini kendisinin üretmesi, ikincisi diyet ve sonuncusu da vitamin takviyesidir.

Güneş ışınlarına maruz kalındıktan sonra D vitamini ciltte doğal bir şekilde sentezlenir. Fakat güneş ışınlarına çok fazla maruz kalmak ciltte yaşlanmaya ve kansere neden olabildiği için çoğu insan diğer kaynakları tercih eder.

D VİTAMİNİN EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

D vitaminin eksikliğinde belli başlı sebepleri şu şekilde sıralayabiliriz;

Yeterli güneş ışığı almamak

Vücutta gebelik, obezite gibi nedenlerle artmış ihtiyaç, D vitamini eksikliğini sebep olabilir.

Gün içerisinde zamanının büyük kısmını kapalı alanlarda geçiren kişiler.

Yaş ilerledikçe cilt incelir, dolayısıyla D vitamini üretimi azalır. Dolayısıyla ileri yaştaki insanlar da risk gubundadır.

HANGİ BESİNLERDE D VİTAMİNİ VARDIR?

Yağlı balık Ton balığı Mantarlar Süt Portakal suyu Yumurta sarısı Tahıl Sığır karaciğeri Morina yağı

D vitamini olan yiyecekler bu şekilde listelenebilirken, güneş ışığı da D vitamini kaynakları arasında yer almaktadır.