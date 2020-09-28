D vitamini eksikliği nedir, hangi besinlerde bulunur? D vitamini eksiliği belirtileri...

D vitamini kas ve kemiklerin normal bir şekilde emilimini gerçekleştirmesini sağlar. D vitaminin doğada en etkili olarak güneş ışınlarında bulabiliriz. Vücudumuz için önemli vitaminlerde olan D vitamini, özellikle çocukların büyümesinde etki olmaktadır. Vücudun kalsiyum ihtiyacını karşılayan D vitamini alımı yaşa göre değişmektedir.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDİR, NEDEN OLUR?

D vitamini eksikliği, sağlıklı kalabilmeniz için yeterli miktarda D vitamini almadığınız anlamına gelir. Eksikliği şiddetli belirtilere neden olan vitamin, vücutta çok farklı işlevler için kullanılır. Kemiğin ana yapı taşlarından birisi olan kalsiyumun emilebilmesi için D vitaminine gereksinim vardır. Sinir sisteminin, kasların çalışabilmesi ve bağışıklığın devam etmesinde önemli görevleri bulunur.

Eksiklik bazen yorgunluk, genel vücut ağrısı gibi bazı belirtilere neden olur. Ciddi eksikliklerde ise kemik ağrısı ve yürümekte zorluğa neden olan kuvvet kaybı ortaya çıkar. Ek olarak bağışıklık sisteminin görevini yerine getirememesi nedeniyle enfeksiyon sıklığında artış görülür. El ve ayak bilekleri, omuz eklemeleri ve parmaklarda ağrı, değişken ruh hali, depresyon, uykusuzluk, baş ağrısı, saç dökülmesi gibi belirtiler de bulunabilir.

D VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE VAR?

Süt, ayran, kefir, peynir ve yoğurt Tereyağı Ton balığı Somon Uskumru İstridye Karaciğer Yumurta sarısı Tatlı patates Balık yağı Mantar Maydanoz Yonca Isırganotu Yulaf

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NELERE SEBEBİYET VERİR?

Dünya Sağlık Örgütü toplumsal düzeyde D vitamini yetersizliği sorunuyla karşı karşıya olan toplumların D vitamini desteklerini kullanma ve/veya toplumda yaygın olarak tüketilen uygun besinleri D vitaminiyle zorunlu zenginleştirme plan ve politikaları konusunda değerlendirme çağrısı yapmaktadır. Güneş ışınlarından yeterli ölçüde yararlanamayan Birleşik Krallık, İskandinav ülkeleri ve Kanada gibi ülkelerde, D vitamini ile zenginleştirilme uygulamaları yaygın biçimde başarıyla uygulanmaktadır. Örneğin; Kanada’da tüm içme sütleri D vitamini ile zenginleştirilmektedir. Günlük toplam D vitamini alımı için belirlenen üst düzey aşılmamalıdır. Aşırı D vitamini alımı, vücut ağırlığında istemsiz ve hızlı kayıplar, yorgunluk, yer ve zaman algısında bozukluk, kusma veya kabızlık gibi sorunlara yol açabilir.