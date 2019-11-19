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  3. 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne diye not düşmüştü! Mektubun gizemi çözüldü

'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne diye not düşmüştü! Mektubun gizemi çözüldü

'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne diye not düşmüştü! Mektubun gizemi çözüldü

Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmek üzere PTT'ye verdiği mektubun üzerine 'Siyanür içilecek' yazan Kazım Parlamış polis tarafından yakalandı.

Sakarya Mahallesi'ndeki PTT şubesine giden K.P., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmek üzere bir zarf bırakıp ayrıldı. Zarfı alan görevli, üzerine 'siyanür içilecek' yazısını görünce durumu hemen AFAD'a bildirip, şubedeki diğer vatandaşlar da dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine PTT'ye gelen AFAD ekipleri, özel kıyafetlerle şubeye geçti. İlk olarak zarfta cihazlarla siyanür taraması yapıldı ve siyanüre rastlanmadı. Zarf daha sonra detaylı inceleme için laboratuvara gönderilmek üzere özel bir kutuya konuldu.

MEKTUBU YAZAN KİŞİ YAKALANDI

Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmek üzere PTT'ye verdiği mektubun üzerine 'Siyanür içilecek' yazan Kazım Parlamış polis tarafından yakalandı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirlenen Kazım Parlamış'ın tedavi için hastaneye sevk edileceği öğrenildi.  (DHA)


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