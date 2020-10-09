Cuma sabahı okunacak dualar nelerdir? Cuma sabahı hangi dualar okunmalı?

İslam aleminin önemli zamanlarından biride Cuma günleridir. Bugün dua kapıları sonuna kadar açıktır. Müminler bol bol dua edip, tesbihlerini çekecek, Allah'a şükürlerini sunacak. Sabah erken saatlerde kalkan vatandaşlar Cuma sabahı okunacak dualar için araştırma yapmaya başladı. Cuma sabahı okunacak dualar sizlerle...

CUMA SABAHI OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Cuma günü sabah namazından önce, "Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur. [İbni Sünni]

Cuma günü 1000 defa “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Bir gece içerisinde (bir rivayette ise Cuma gecesinde) Duhan Suresini okuyana sabaha kadar 70.000 melek istiğfar eder (okuyan kimsenin günahlarının affedilmesi için Allah’a dua ederler)."

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Duhan Suresini Cuma günü yahut gecesi okursa, Allah’u Teala o kimse için cennette bir köşk bina eder."

Bu sureyi her gün okuyan, kıyamet gününün korku ve dehşetinden korunur. Dünya hayatında da herkes tarafından sevilir.

Mahkemede kendisi hakkında yalancı şahitler tutulup, mahkum ettiririlmek istenen kişi, Duhan Suresinin 51-59. ayetlerini beyaz bir bez üzerine yazıp üzerinde taşımalıdır.

CUMA NAMAZINDAN SONRA HANGİ SURELER OKUNUR?

İmam-ı Suyûtî, el-Câmi'u's-sağir'inde rivayet eder ki: Nebi-yi Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

"Kim cuma namazından sonra -konuşmadan ve kalkmadan- İhlâs Suresi'ni, Felâk Suresi'ni ve Nâs Suresi'ni yedişer defa okursa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur." (Suyûtî, el-Câmiu's-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)