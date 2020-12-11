Cuma namazı saatleri 11 Aralık 2020: Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak, nasıl kılınır?

Cuma namazı saatleri her il bazından farklılıklar göstermektedir. Geçen hafta Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüs önlemleri kapsamında Cuma namazlarından camilerde çok kalabalık olunmaması gerektiğine dikkat çekerken öğle namazlarının kılınmasını vurguladı. Vatandaşlar, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak, nasıl kılınır? sorusunun yanıtını arıyor. 11 Aralık 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin Cuma namazı saatleri...

11 ARALIK CUMA NAMAZI SAATLERİ

11 Aralık Cuma namazı saatleri belli oldu. İstanbul 13:02, Ankara 12:47 İzmir 13:10 saatlerinde cuma namazı kılınacak.

DİĞER İLLERİN CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün Cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.