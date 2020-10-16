Cuma namazı saati kaçta? 16 Ekim 2020 il il Cuma namazı saatleri...

Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il yayınlanıyor. Müslüman alemi için önemli zamanlardan biri olan cuma günü cemaat camilerde toplanıp cuma namazını idrak edecek. Cuma namazından önce imam hutbe okuyarak cemaate seslenecek. 16 Ekim 2020 il il Cuma namazı saatleri haberimizde.

CUMA NAMAZI SAATİ KAÇTA?

16 Ekim Cuma namazı saatleri Diyanet tarafından açıklandı. Buna göre bazı illerde cuma namazı vakitleri şu şekilde;

İstanbul 12.55

Ankara: 12.39

Kocaeli: 12.51

Adana: 12.29

İzmir: 13.02

Bursa: 12.54

Mersin: 12.32

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16 Ekim 2020 tarihli Cuma hutbe konusu: Cami, Allah'ın evi, Müminlerin eseri!

CUMA NAMAZINA GELMEDEN ÖNCE NELER YAPILMALI?

Cuma günü Müslümanlar açısından büyük önem taşıdığı ve âdeta bir bayram günü kabul edildiği için, perşembe günü akşamından başlamak üzere maddî ve mânevî temizliğe her zamankinden daha fazla önem vermek gerekir. Bunların başında boy abdesti almak gelir ki cuma günü boy abdesti almak bilginlerin çoğuna göre sünnet, bazılarına göre farzdır.

Bunun yanında, cuma günü namaza gelmeden önce tırnak kesme, dişleri temizleme gibi bedenî temizlikler yapmak, temiz elbiseler giymek, başkalarını rahatsız etmeyecek, aksine onların hoşuna gidecek güzel kokular sürmek sünnet olan davranışlardır. Mümin, böyle değerli ve önemli bir günün mânevî havasına girmeli, dua ve tövbesini bu günde saklı olup dua ve tövbelerin kabul edileceği vakit olduğu bildirilen "icâbet saati"ne denk düşürmeye çalışmalı, ayrıca Kur'an okumalı, tezekkür ve tefekkür etmeli, Resûlullah'a salâtü selâm getirmeli ve samimi bir kalp ile yüce Allah'a dua ve istiğfarda bulunmalıdır. Hutbe okunurken konuşmak, cuma vakti alışveriş yapmak ve cuma günü yolculuğa çıkmak gibi yapılması, cuma namazının terkine yol açabileceği endişesiyle hoş karşılanmayan davranışların hükümleri aşağıda ele alınacaktır.