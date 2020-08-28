28 Ağustos 2020 Cuma 01:27 | Son Güncelleme:
Haftanın en güzel ve anlamlı günü olan cuma gününde cemaatle birlikte camide Cuma namazı kılınır. Cuma namazı saati de bu önemli ibadeti yerine getirmek isteyen kişiler tarafından büyük önem taşıyor.
İstanbul 13.16
Cuma namazı saati 24 Temmuz
Cuma namazı vakti İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok ilde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Haftanın en güzel ve anlamlı günü olan cuma gününde cemaatle birlikte camide Cuma namazı kılınır. Cuma namazı saati de bu önemli ibadeti yerine getirmek isteyen kişiler tarafından büyük önem taşıyor.
24 TEMMUZ CUMA NAMAZI SAATİ
İstanbul 13.16
Ankara: 13.00
Kocaeli: 13.12
Adana: 12.50
İzmir: 13.23
Bursa: 13.15
Mersin: 12.53