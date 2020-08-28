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  3. Cuma namazı saati 24 Temmuz
28 Ağustos 2020 Cuma 01:27 | Son Güncelleme:

Cuma namazı saati 24 Temmuz

Cuma namazı saati 24 Temmuz

Cuma namazı vakti İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok ilde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Haftanın en güzel ve anlamlı günü olan cuma gününde cemaatle birlikte camide Cuma namazı kılınır. Cuma namazı saati de bu önemli ibadeti yerine getirmek isteyen kişiler tarafından büyük önem taşıyor. 

24 TEMMUZ CUMA NAMAZI SAATİ 

İstanbul 13.16

Ankara: 13.00

Kocaeli: 13.12

Adana: 12.50

İzmir: 13.23

Bursa: 13.15

Mersin: 12.53

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