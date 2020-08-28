Cuma namazı saati 24 Temmuz

Haftanın en güzel ve anlamlı günü olan cuma gününde cemaatle birlikte camide Cuma namazı kılınır. Cuma namazı saati de bu önemli ibadeti yerine getirmek isteyen kişiler tarafından büyük önem taşıyor.



24 TEMMUZ CUMA NAMAZI SAATİ

İstanbul 13.16



Ankara: 13.00

Kocaeli: 13.12

Adana: 12.50

İzmir: 13.23

Bursa: 13.15

Mersin: 12.53