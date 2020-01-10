Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 10 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati vakti

10 Ocak Cuma namazı saati ibadet etmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Cuma namazı saat kaçta? sorusunu aratan müminler namaza geç kalmak istemiyor. Haftanın en değerli günü olan Cuma gününde yapılabilecek en anlamlı şey ibadet etmektir. Toplanmak, bir araya gelmek anlamına gelen Cuma gününde hutbe okunur, daha sonra cemaatle birlikte namaz kılınır. Haberimiz içerisinden 10 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati vaktine ulaşabilirsiniz

10 OCAK CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

10 Ocak Cuma namazı, İstanbul’da 13.13’de, Ankara’da 12.58’de, İzmir’de 13.20’de, Adana’da ise 12.48’de kılınacak.

İstanbul 13.16

Ankara: 13.01

Kocaeli: 13.12

Adana: 12.51

İzmir: 13.24

Bursa: 13.16

Mersin: 12.54

CUMA NAMAZINI GELMEDEN ÖNCE NELER YAPILMALI?

Cuma günü Müslümanlar açısından büyük önem taşıdığı ve âdeta bir bayram günü kabul edildiği için, perşembe günü akşamından başlamak üzere maddî ve mânevî temizliğe her zamankinden daha fazla önem vermek gerekir. Bunların başında boy abdesti almak gelir ki cuma günü boy abdesti almak bilginlerin çoğuna göre sünnet, bazılarına göre farzdır.

Bunun yanında, cuma günü namaza gelmeden önce tırnak kesme, dişleri temizleme gibi bedenî temizlikler yapmak, temiz elbiseler giymek, başkalarını rahatsız etmeyecek, aksine onların hoşuna gidecek güzel kokular sürmek sünnet olan davranışlardır. Mümin, böyle değerli ve önemli bir günün mânevî havasına girmeli, dua ve tövbesini bu günde saklı olup dua ve tövbelerin kabul edileceği vakit olduğu bildirilen "icâbet saati"ne denk düşürmeye çalışmalı, ayrıca Kur'an okumalı, tezekkür ve tefekkür etmeli, Resûlullah'a salâtü selâm getirmeli ve samimi bir kalp ile yüce Allah'a dua ve istiğfarda bulunmalıdır. Hutbe okunurken konuşmak, cuma vakti alışveriş yapmak ve cuma günü yolculuğa çıkmak gibi yapılması, cuma namazının terkine yol açabileceği endişesiyle hoş karşılanmayan davranışların hükümleri aşağıda ele alınacaktır.