Cuma namazı saat kaçta? İşte il il Cuma namazı saati ve vakti!

Türkiye’de bulunan 81 il için 28 Şubat günü Cuma namazı vakitlerinin saat kaçta olduğu belirlendi. Abdestlerini alarak namaz kılmak isteyen Müslümanlar bulundukları ilin Cuma namazı saatlerini öğrenmek istiyor. Mübarek ayların il Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar için hazırladığımız il il Cuma namazı vakitleri haberde. Merak edenler için detaylar haberimizde.

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

28 Şubat Cuma günü kılınacak Cuma namazı için İstanbul 13:22, Ankara: 13:06, İzmir: 13:29 saatlerinden gerçekleşecek.

Bursa: 13:21

Edirne: 13:32

Eskişehir: 13:16

Samsun: 12:52

Trabzon: 12:39

Hakkari: 12:23

Van: 12:24

Diyarbakır: 12:37

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CUMA NAMAZINA GELMEDEN ÖNCE NELER YAPILMALI?

Cuma günü Müslümanlar açısından büyük önem taşıdığı ve âdeta bir bayram günü kabul edildiği için, perşembe günü akşamından başlamak üzere maddî ve mânevî temizliğe her zamankinden daha fazla önem vermek gerekir. Bunların başında boy abdesti almak gelir ki cuma günü boy abdesti almak bilginlerin çoğuna göre sünnet, bazılarına göre farzdır.

Bunun yanında, cuma günü namaza gelmeden önce tırnak kesme, dişleri temizleme gibi bedenî temizlikler yapmak, temiz elbiseler giymek, başkalarını rahatsız etmeyecek, aksine onların hoşuna gidecek güzel kokular sürmek sünnet olan davranışlardır. Mümin, böyle değerli ve önemli bir günün mânevî havasına girmeli, dua ve tövbesini bu günde saklı olup dua ve tövbelerin kabul edileceği vakit olduğu bildirilen "icâbet saati"ne denk düşürmeye çalışmalı, ayrıca Kur'an okumalı, tezekkür ve tefekkür etmeli, Resûlullah'a salâtü selâm getirmeli ve samimi bir kalp ile yüce Allah'a dua ve istiğfarda bulunmalıdır. Hutbe okunurken konuşmak, cuma vakti alışveriş yapmak ve cuma günü yolculuğa çıkmak gibi yapılması, cuma namazının terkine yol açabileceği endişesiyle hoş karşılanmayan davranışların hükümleri aşağıda ele alınacaktır.