Cuma namazı ne zaman kılınacak? Bu hafta Cuma namazı kılınacak mı?

Bugün Cuma namazı var mı? sorusu arama motorunda yoğun olarak aratılıyor. Müslüman aleminin kutsal kabul ettiği ve erkeklere farz kılınan Cuma namazı toplu ibadetlerin en başında yer alıyor. Korona virüs nedeniyle camiler ibadete kapatılmış ve cuma namazlarının kılınmama kararı alınmıştı. Sosyalleşme adımlarının atıldığı şu günlerde “Cuma namazı ne zaman kılınacak?” sorusu aratılmaya başladı. İşte detaylar...



BU HAFTA CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Son günlerde atılan sosyalleşme adımları nedeniyle bu hafta Cuma namazının kılınıp kılınmayacağı merak ediliyor. Cuma namazı bu hafta kılınmayacak. Camiler ibadete kapalı olacak.

CUMA NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Hürriyet'in haberine göre; 4 aşamadan oluşan normalleşme adımlarının ikinci aşamasında sokağa çıkma kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması planlanıyor. 65 yaş için serbest gün sayısı artacak. Kafe ve lokantalar belli sınırlamalarla hizmet verecek. Camilerde cuma namazının dış mekan ile birlikte topluca kılınmaya başlaması 12 Haziran olarak değerlendiriliyor. Cuma namazında fiziki mesafe ve maske zorunlu olacak.