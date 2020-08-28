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  3. Cuma namazı kılınışı...
28 Ağustos 2020 Cuma 01:30 | Son Güncelleme:

Cuma namazı kılınışı...

Cuma namazı kılınışı...

Cuma günü erkeklere farz kılınan Cuma namazı kılınışı cemaatle birlikte camide olur.

Cuma günü erkeklere farz kılınan Cuma namazı kılınışı cemaatle birlikte camide olur. Abdestini alan müminler camileri doldurur. Diyanet tarafından belirlenen hutbe okunur ve ardından namaz kılınır.

CUMA NAMAZI KILINIŞI

Cuma namazı cemaatle birlikte camide kılınması gereken farz bir namazdır. 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekat kılınır. Öğle namazı vaktinde ezan okundan sonra 4 rekat sünnet kılınır. Daha sonra iç ezan okunur ve imam haftanın hutbesini cemaate okur. Hutbeden sonra imamla birlikte 2 rekat farz kılınır ve en son 4 rekat son sünnet kılınır. 

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