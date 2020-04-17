Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Evde Cuma namazı kılınır mı?

Evde Cuma namazı kılınır mı? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, müftülüklere gönderdiği yazıda; insanın can güvenliğini sağlamanın İslam’ın ana gayelerinden biri olduğunu vurgulamış ve corona virüs salgınına karşı alınan önlemler arasında cemaat ile kılınan namazlara ara verilmesi kararının da olduğunu duyurmuştu. Cuma namazı yalnızca erkeklere farz kılınmış bir ibadettir. Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? sorularının yanıtı haberimizde…

EVDE CUMA NAMAZI KILINIR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı korona virüsü salgını nedeniyle başta Cuma namazı olmak üzere cemaatle kılınan tüm namazlara ara verildiğini duyurmuştu. Diyanet İşleri Ali Erbaş ise Cuma namazının evden kılınmasının gerekliliğine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Yeni tip corona virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. Ayrıca İslam'ın şiarı olan ezanların okunmaya devam edilmesi ve gerekli tedbirler alınarak camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir. Milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnsanlığın bu virüsten bir an önce kurtulmasını ve kurtulması için gerekli çalışmaların yapılmasında Rabb'imden kolaylıklar niyaz ediyorum."

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, evde kılınacak olan öğle namazının Cuma namazı yerine geçtiğini belirtti. Öğle namazı ise tıpkı Cuma namazı gibi 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat Farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekattır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Evde Cuma yani öğle namazı kılınışına dair ilgili tablo şu şekilde;

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