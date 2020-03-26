Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Cuma namazı evde kılınır mı?

Türkiye’de korona virüs tedbirleri kapsamında Cuma namazlarının cemaat ile kılınmaması kararı alındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, müftülüklere gönderdiği yazıda; insanın can güvenliğini sağlamanın İslam’ın ana gayelerinden biri olduğunu vurguladı. Peki Cuma namazı evde kılınır mı? Detaylar haberimizde…

CUMA NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, geçtiğimiz hafta Cuma namazının evden kılınabileceğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Erbaş konuyla ilgili şunları söyledi:

“Yeni tip corona virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. Ayrıca İslam'ın şiarı olan ezanların okunmaya devam edilmesi ve gerekli tedbirler alınarak camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir. Milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnsanlığın bu virüsten bir an önce kurtulmasını ve kurtulması için gerekli çalışmaların yapılmasında Rabbimden kolaylıklar niyaz ediyorum."

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma namazı yalnızca erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.