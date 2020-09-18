Cuma namazı kılınışı nasıldır, kaç rekattır? 18 Ağustos 2020 Diyanet cuma namazı vakti saati kaçta?

Koronavirüs salgını sonrası Cuma namazı sosyal mesafe kurallarına uyarak kılınıyor. Vatandaşlar evlerinde seccadelerini ve abdestlerini alıp camiye geliyorlar. Müslüman erkekler için farz olan Cuma namazı cemaatle kılınan namazlardan biridir. Salgının etkilerinin yoğun olduğu dönemde müminler, namazlarını evde kılmışlardı. Diyanet il il namaz vakitleri online olarak yayınlanıyor.

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR VE KILINIŞI NASILDIR?

Cuma namazı cemaatle birlikte camide kılınmaktadır. 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekat kılınır. Öğle namazı vaktinde ezan okundan sonra 4 rekat sünnet kılınır. Daha sonra iç ezan okunur ve imam haftanın hutbesini cemaate okur. Hutbeden sonra imamla birlikte 2 rekat farz kılınır ve en son 4 rekat son sünnet kılınır.

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

CUMA NAMAZI DÖRT REKAT İLK SÜNNETİ

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Cuma Namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz. "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız. Sübhaneke'yi okuruz. Euzü-besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Oturarak Ettahiyyatü okuruz.

3. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

CUMA NAMAZI İKİ REKAT FARZI

1. Rekat

Müezzin Kamet yapar. "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının iki rekat farzını kılmaya. Uydum imama" diye niyet ederiz. "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız. Sessizce Subhaneke'yi okuruz. Ayakta birşey okumadan imamı dinleriz. İmam Fatiha Suresi ve Kur'an'dan bir miktar ayet okur. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Hiç birşey okumadan imamın Fatiha ve Kuran'dan bir miktar okumasını dinleriz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Oturarak Ettahiyyatü ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye selam vererek namazı tamamlarız.

CUMA NAMAZI DÖRT REKAT SON SÜNNETİ

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Cuma Namazının dört rekat son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz. "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız. Sübhaneke'yi okuruz. Euzü-besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Oturarak Ettahiyyatu okuruz.

3. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

Bayraklı, dualı ve hadisli Cuma mesajları 18 Eylül 2020! Kısa, anlamlı, yazılı ve resimli Cuma mesajları yayında!

18 Eylül 2020 Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayınlandı! 18 Eylül Cuma hutbesi konusu ne oldu?