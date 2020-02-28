Cuma namazı kılınışı anlatımı! Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte detaylı analtımı...

Cuma namazı kılınışı arama motorunda yoğun olarak aratılıyor. “Cuma namazı nasıl kılınır?” sorusunu aratan binlerce kişi camiye gidip bu mübarek günden en güzel şekilde yararlanmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde üç aylar başladı ve Recep ayına girdik. Üç aylar, ülkemiz ve Müslüman alemi tarafından kutsal kabul edilir. Bu aylarda bolca ibadet edilir ve hayır işlenir. “Cuma namazı kaç rekattır?” sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazını kılmak için, İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının ilk sünnetini kılmaya), "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır. Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar)...

İlk sünnet kılındıktan ve imam minbere çıkıp oturduktan sonra, müezzin cami içinde ikinci ezanı okur. İmam hutbeyi okur ve dua eder. Daha sonra müezzin kamet getirir ve cuma namazın farzı için herkes ayağa kalkar. İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama", "Allahu Ekber" diyerek imam İftitah tekbiri alır, bizde kendi içimizden tekbir alırız, Eller bağlanır ve namaza başlanır...

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekattır.

1. Rekat

Cuma namazını kılmak için: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının iki rekat farzını kılmaya. Uydum imama" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sessizce Subhaneke'yi okuruz.

Ayakta birşey okumadan imamı dinleriz. İmam Fatiha Suresi ve Kur'an'dan bir miktar ayet okur

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Hiç birşey okumadan imamın Fatiha ve Kuran'dan bir miktar okumasını dinleriz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatü ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye selam vererek namazı tamamlarız

CUMA NAMAZINDA OKUNABİLİR SURELER NELERDİR?

Cuma namazını kılmak için niyetlenen bir kimsenin ilk rekatında 'Cuma suresini', 2. rekatında da 'Münafikun' suresini okumak Efendimiz (SAV)'in sünnetlerindendir. Eğer istenilirse ilk rekatta 'Ala suresi' 2. rekatta 'Ğaşiye' suresi de okunabilir, ikisinin de sünnet olduğu bilinmektedir. (Yukarıda bahsedilen surelerde herhangi bir kısaltma önerilmez, sünnet sevabını alabilmek için sadece okumada hızlandırma yapılabilir.)

CUMA GÜNÜ OKUNMASI FAZİLETLİ OLAN DUALAR

“Şu duâ ile cuma günü herhangi bir saatte duâ edilirse sahibine muhakkak icabet olunur.”

“Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Ey Hannân, ey Mennân, ey gökleri ve yeri en güzel şekilde yaratan, ey Celâl ve ikrâm sâhibi!” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 7450)

ABDULLAH B. ÖMER'İN CUMA GÜNÜ İÇİN DİLEK DUASI

Rivayetlere göre, Abdullah b. Ömer şöyle demiştir ki: Namazdan sonra şu dua okursa Allah (c.c)'un izniyle ile duası kabul olur.

'Allahümme innî es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hû. Âlimül ğaybi veşşehâdeti hüverrahmânürrahîm. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Ellezî meleet azametühüsse-mâvâti vel arde. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüve ve anet lehül vücûhü ve haşe’at lehül ebsâru ve veciletil kulûbü min haşyetihi en tusalliye alâ Muhammedin ve en tu’tînî hâcetî.