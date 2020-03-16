Cuma namazı kılınacak mı? Diyanet son dakika Cuma namazı açıklaması

Cuma namazı kılınacak mı? sorusu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Cuma namazı farz mı? Koronavirüs nedeni ile alınan önlemler arasında bir yenisi daha eklendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konu ile ilgili açıklama yaptı. Erbaş açıklamasında, “Peygamber Efendimiz veba hastalığı çıkarsa oraya girmeyin diyerek karantinaya dikkat çekmiştir. Bulaşıcı hastalık taşıyan bir kişi sağlam kişinin yanına gitmesin diyerek önlemin gereğini vurgulamıştır. Bu durumlarda namazların evde kılınmasına dair uygulamalar biliniyor.” cümlelerine yer verdi.

Cemaatle Namazlara Ara Verildi!

CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konu ile ilgili açıklama yaptı. İşte Ali Erbaş’ın açıklaması:

İnsanların toplu halde bulundukları ortamlar virüsün yayılımı için uygun ortamlar olarak görülüyor. Yüksek risk oluşuyor. Ülkemizde vaka sayısının artması ile birlikte, kamu otoriteleri kapsamında birçok organizasyon iptal edilmiştir. Bu durum dikkate alındığında, camide cemaatle namaz kılınması ile birlikte riskin artabileceği anlaşılmaktadır. Bu itibarla insanları tehlikeye atacak durumlara din izin vermez.

Peygamber Efendimiz veba hastalığı çıkarsa oraya girmeyin diyerek karantinaya dikkat çekmiştir. Bulaşıcı hastalık taşıyan bir kişi sağlam kişinin yanına gitmesin diyerek önlemin gereğini vurgulamıştır. Bu durumlarda namazların evde kılınmasına dair uygulamalar biliniyor. İslam alimleri toplu halde eda edilen ibadetlere sağlıklı olmanın yanı sıra başkasına zarar vermemenin gerekli olduğunu ifade etmiştir. Koronavirüs riski kalkana kadar Cuma namazına cemaatle kılınmasına ara verilmiştir.