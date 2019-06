Cuma mesajları resimli 7 Haziran! Yazılı, uzun, kısa Cuma mesajları

En güzel resimli, kısa, uzun cuma mesajları araştırılıyor. Müslümanlar için kutsal gün olarak kabul edilen ve ibadete önem verilen Cuma günü için Cuma mesajları merak ediliyor. Cuma günü, müminlerin bayramıdır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Cuma günü günahlardan kaçarak ibadetle geçirilmelidir. Cuma günü öyle bir an vardır ki dualar geri çevirilmez. Yakın arkadaşlarına, ailesine, akrabalarına Cuma mesajı atmak isteyen vatandaşlar kısa, uzun ya da resimli Cuma mesajları bulmaya çalışıyor. WhatsApp, Instagram, Facebook için cuma mesajı arayanlar haberimiz içerisinden bulabilirler

CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİ

Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki: “Cumartesi günleri yahûdîlere, pazar günleri nasârâya verildiği gibi, cum'a günü, müslümanlara verildi. Bugün, müslümanlara hayır, bereket, iyilik vardır.” Cuma, müminlerin bayramıdır. Cuma günü yapılan ibâdetlere iki kat sevab verilir. Bugün işlenen günahlar da iki kat yazılır. Bilhassa Cuma gününü, günahlardan kaçarak ibâdetle geçirmeye çalışmalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: “Cuma günü selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer.”, “Cuma günü gusledenin günahları affolur.”, “Allahü teâlâ, bugünden itibaren kıyamete kadar size Cumayı farz kıldı. Adil veya zâlim bir imam, başkan zamanında küçümseyerek veya inkar ederek Cumayı terkedenin iki yakası bir araya gelmesin! Böyle bir kimse tevbe etmezse, onun namazı, zekâtı, haccı, orucu ve hiç bir ibâdeti kabul olmaz.”

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de Cuma gününün önemi hakkında şöyle buyurmuştur;

“Ey iman edenler, Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah’ı anmaya koşun. Alışverişi bırakın. Bilseniz bu sizin için daha iyidir. Namaz bitince yeryüzüne dağılın. Allah’ın lütfundan rızk isteyin Allah’ı çok anın ki mutluluğa erişesiniz.”(Cuma 9-10)

Cuma kelimesinin sözlük manası “cem olmak” “toplanmak” tır. Cuma günü tüm Müslümanlar Cuma namazını eda etmek üzere camide toplanırlar. Bugün adeta bir bayram havasında geçer. Cuma günü hakkıyla yapılan her ibadet Allah katında çok değerlidir. Bu güne “Seyyidü`l-eyyam” günlerin değerlisi denmesinin sebebi de budur.

Peygamber Efendimiz(sav.) hadis-i şerifinde Cuma gününün kudretini bizlere böyle nakletmiştir;

“Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır; kıyamet de cuma günü kopacaktır” (Müslim, Cum’a, 18)

CUMA MESAJLARI

Ömrümüzün hikâyesini yazan Rabbim, gönlümüzden geçen güzellikleri de bize kader diye yazsın Hayırlı Cumalar

Ve zaman usulca fısıldadı; “Rabbine bırak.” Herkese hayırlı Cumalar.

Eğer imtihan oluyorsanız, bu ALLAH’ın sizi unutmadığının müjdesidir Ellhamdülillah! Hayırlı Cumalar

Allah’ım ne bugünde ne de diğer gün ve gecelerde haram işleme ve günah kazanma felaketine düşürme bizleri! Hayırlı Cumalar

Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!.

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar..

"İnsanların en hayırlısı ömrü uzun olup ameli güzel olandır.” (Tirmizî, Zühd",21)Cumamız bereketli olsun

Rabbim hepimizi hayatından dua eksik olmayan, duayı hayatına taşımayı başarmış, yaptığı ameller ile başkalarından da hayır duaları alan ve yaptığı duaları kabul edilen kullarından ihsan etsin bizleri. Cumanız hayırlara vesile olsun.

Kalbimiz imanla, gönlümüz İslamla, dilimiz Kur’anla, kulağımız ezanla, evimiz huzur ve neşe ile dolsun. Cumamız mübarek olsun.

Kalbinizden gecen tüm dua’lar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı Cumalar.

“Fe inne meal usri yusra” Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Rabbim her daim işinizi kolay yüreğinizi ferah eylesin. Hayırlı cumalar.

Ettiğiniz tüm dualar, hayrıyla, bereketiyle, şifasıya hayatınıza dolsun. Huzurlu bir cuma günü geçirmeniz dileğiyle

Yüce Allah’ım. Bu güzel cuma gününü birliğimize, dirliğimize, bütünlüğümüze vesile kıl. Ülkemize sevgi, barış, huzur ve kardeşlik hakim olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

Rabbim bu güzel günde, dilimizi duasız, dualarımızı cevapsız bırakmasın. Hayırlı cumalar.

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğiyle. Hayırlı cumalar.

Allah'ım, bize seni hatırlatan haller, seni anlatan diller, sevginle dolup taşan aydınlık kalpler nasip eyle amin. Hayırlı cumalar.

Ya Rabbim, gittiğimiz yolu hak, zorlukları kolay, imanımızı tam, sözlerimizi isabetli, yolun sonunda kabrimizi cennet bahçesi eyle. Amin. Hayırlı cumalar.

Her sabah güneşle doğan umutlar, her yeni baharla tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Hayırlı cumalar.

Sanma ki duymaz, Rabbin âhlarını. Sanma ki görmez gözyaşlarını. O, en adil olan, bırakmaz kimsede kimsenin âhını! Cumamız mübarek olsun.

Allah; ölmeden önce tövbeyi, ölüm anında şehadeti, ahirette cennetini, cennetinde cemalini göstermeyi nasip etsin. Hayırlı cumalar.

Şükür etmedikten sonra Dünyaları yesen ne fayda! ŞÜKÜR'le başladıktan sonra; bir kuru ekmek değmez mi Dünya'lara.. (Şems) Hayırlı cumalar.

Rabbim Üzüntülerimizi anlık, Sevinçlerimizi ömürlük, Dualarımızı tez zamanda kabul eyle. Amin! Hayırlı cumalar..

Ey benim güzeI mevIam! Benim senden istedikIerimi değiI; senin bende görmek istedikIerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

Kalbiniz hangi güzel şey için çarpıyorsa "ALLAH" gönlünüze Onu versin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

