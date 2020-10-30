Cuma gecesi okunacak dualar ve sureler nelerdir? Cuma günü gecesi hangi dualar okunur?

Mübarek cuma gecesi okunacak dualar mümin vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cuma günü gecesi okunacak dualar ve sureler bu mübarek gün öncesinde okunursa sevabı büyüktür. Bu gece özellikle ibadetlerin yoğun bir şekilde yapıldığı bir gecedir.



CUMA GECESİ OKUNACAK DUALAR VE SURELER

Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur. [Tergib]

Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur. [Dare Kutni]

Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir. [Taberani]

Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir. [İsfehani]

Cuma günü gusledenin günahları affolur. [Taberani]

CUMA DUASI NASIL OKUNUR?

Ey bağışlaması bol Rabbim, bildiğim bilmediğim, gizli aşikar, büyük küçük işlemiş olduğum her hatadan her günahtan Sana sığınıyorum. Sen merhametinle beni bağışla. Tekrar hata etmekten Sana sığınırım Sen lütf-u kereminle beni muhafaza eyle Allahım. Sonsuz merhametinle beni, anne ve babamı, kardeşlerimi, evlatlarımı ve neslimi bağışla, günahlarımızı affeyle Allahım.

Ey gecenin karanlığında küçücük karıncanın dilindeki zikrini işiten Rabbim, Sen ki azamet ,kudret, heybet ve kudretin tek sahibisin, kırık gönüllere yakın olansın, kimsesizlerin sahibisin. Sen ki sonsuz merhamet sahibisin, kuluna karşı pek şefkatli pek merhametlisin. Sen ki; "Ben kulumun zannı üzereyim." buyuruyorsun. Merhametinin gücünün azabını geçtiğini buyuruyorsun. Bizler de Senin merhametine sığınıyoruz. Bizleri dünya ve ahiret sıkıntılarından koru, muhafaza eyle. Bu saatte el açmamıza sebep olan sıkıntılarımızı bertaraf eyle. Gözümüzü, gönlümüzü yaşartan dertlerimizi sevince çevir. Tek derdimiz Senin rızanı kazanabilmek olsun, tek derdimiz Senin dinine hizmet edebilmek olsun. Bizleri dünya dertlerinden uzaklaştır, dünyaya ait sıkıntılardan Sana sığınırız bizleri dünyaya dalmaktan ahireti unutmaktan muhafaza eyle.

Ey ilmi istediğine, rızkı isteyene veren Rabbim. Bizlere maddi ve manevi zenginlik ihsan eyle. Bizlere ilim kapıları aç, Seni ve dinini öğrenebilmeyi, öğretebilmeyi, yaşayabilmeyi nasip eyle. Öğrendiklerimizle amel edebilmeyi nasip eyle.

Rabbim ,bizleri, evlatlarımızı, neslimizi Sana her daim ibadet eden razı olduğun kullardan eyle, Efendimiz (s.a.v.) ümmet olan daim sünnetine uyanlardan eyle. Bizlerden ve neslimizden daima razı ol ve bizleri daima razı olacağın hal üzere eyle, bir an olsun bizi nefsimizin, şeytanın eline bırakma Allahım.

Duanın özü, sözlerin en güzeli Efendimize (s.a.v.) aittir. Efendimiz (s.a.v.) Senden her ne hayırlı dilekte bulundu ise bizler de istiyoruz kolaylıkla bizere de nasip eyle Allahım. Her neden Sana sığındı ise bizlerde Sana sığınıyoruz bizleri de muhafaza eyle Allahım.

Sen bizden biz Senden razı olmadan emanetini alma Allahım. En güzel anımızı son anımız eyle. Bizleri dünyada imandan ayırma son nefesimizde hüsnü hatime nasip eyle Allahım. Bizleri dünyada da ahirette de Efendimize (s.a.v.) yüz karası eyleme.

Amin...