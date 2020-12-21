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  • Çullama nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Sofrada Çullama tarifi, malzemeleri!
21 Aralık 2020 Pazartesi 17:10 | Son Güncelleme:

Çullama nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Sofrada Çullama tarifi, malzemeleri!

Çullama nasıl yapılır" Zuhal Topal'la Sofrada Çullama tarifi, malzemeleri!

Çullama tarifi bugün Zuhal Topal'la Sofrada ekrana geldi. Bir ara sıcak olan Çullama tarifi hafta boyunca gelinler tarafından yapılacak. Kırşehir yöresine ait bu lezzeti akşam yemeğinde denemek isteyenler yemeğin tarifini ve malzemelerini öğrenmek istiyor. Çullama nasıl yapılır?

Çullama tarifi hafta boyunca Zuhal Topal’la Sofrada yarışan gelinler tarafından yapılacak. En lezzetli çullama tarifini yapan gelinler yüksek puan almaya çalışacak. Pilav ve böreğin bir araya gelerek oluşturduğu lezzetlerden biri olan Çullama nasıl yapılır? 

ÇULLAMA MALZEMELERİ

  1. 2 adet yufka
  2. 1 adet tavuk göğüs eti
  3. 2 adet tavuk budu
  4. 1 adet kuru soğan
  5. 3 su bardağı pirinç
  6. 1 çay kaşığı karabiber
  7. 1 çay kaşığı tarçın
  8. Yarım çay bardağı zeytinyağı
  9. 1 yemek kaşığı tereyağı
  10. 2 su bardağı tavuk suyu
  11. 2 su bardağı su
  12. 1 tatlı kaşığı kavrulmuş dolmalık fıstık
  13. 1 tatlı kaşığı kuş üzümü
  14. Tuz

ÇULLAMA TARİFİ 

Tavukları haşlayıp süzün, suyunu daha sonra kullanmak üzere kenara alın.

Tavuğun etlerini ayıklayıp ince uzun şeritler halinde didikleyin.

Pirinci bol suyla yıkayın, soğanı yemeklik doğrayın.

Zeytinyağını tencerede kızdırıp soğanları ilave edin.

Soğan kavrulunca pirinçleri ekleyip kavurmaya devam edin.

Tuz, karabiber, tarçın, dolmalık fıstık ve kuş üzümünü ekleyip karıştırın.

Son olarak 2 su bardağı sıcak su ilave edip kapağı kapalı halde pişmeye bırakın.

Pilav pişince böreğinizi yapmaya başlayın.

Orta boy fırın tepsisini tereyağıyla yağlayın.

Yufkalardan birini buruşturarak tepsiye yerleştirin.

Üzerine pilavın yarısını ekleyin.

Haşladığınız tavuk parçalarını da pilavın üzerine düzgünce yayın.

Kalan pilavı tavukların üzerine ekleyin ve ikinci yufkayı da aynı şekilde tepsiye yerleştirin.

Tereyağını eritip yufkanın üzerine fırın.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin ve üzeri kızarana kadar pişirin.

Üzeri kızarınca böreği fırından alıp üzerine 1 su bardağı tavuk suyunu gezdirin ve yeniden fırına verin.

5 dakika daha pişirdiğiniz çullamayı dilimleyip ılık servis edin. Afiyet olsun…

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