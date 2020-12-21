Çullama nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Sofrada Çullama tarifi, malzemeleri!

Çullama tarifi hafta boyunca Zuhal Topal’la Sofrada yarışan gelinler tarafından yapılacak. En lezzetli çullama tarifini yapan gelinler yüksek puan almaya çalışacak. Pilav ve böreğin bir araya gelerek oluşturduğu lezzetlerden biri olan Çullama nasıl yapılır?

ÇULLAMA MALZEMELERİ

2 adet yufka 1 adet tavuk göğüs eti 2 adet tavuk budu 1 adet kuru soğan 3 su bardağı pirinç 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı tarçın Yarım çay bardağı zeytinyağı 1 yemek kaşığı tereyağı 2 su bardağı tavuk suyu 2 su bardağı su 1 tatlı kaşığı kavrulmuş dolmalık fıstık 1 tatlı kaşığı kuş üzümü Tuz

ÇULLAMA TARİFİ

Tavukları haşlayıp süzün, suyunu daha sonra kullanmak üzere kenara alın.

Tavuğun etlerini ayıklayıp ince uzun şeritler halinde didikleyin.

Pirinci bol suyla yıkayın, soğanı yemeklik doğrayın.

Zeytinyağını tencerede kızdırıp soğanları ilave edin.

Soğan kavrulunca pirinçleri ekleyip kavurmaya devam edin.

Tuz, karabiber, tarçın, dolmalık fıstık ve kuş üzümünü ekleyip karıştırın.

Son olarak 2 su bardağı sıcak su ilave edip kapağı kapalı halde pişmeye bırakın.

Pilav pişince böreğinizi yapmaya başlayın.

Orta boy fırın tepsisini tereyağıyla yağlayın.

Yufkalardan birini buruşturarak tepsiye yerleştirin.

Üzerine pilavın yarısını ekleyin.

Haşladığınız tavuk parçalarını da pilavın üzerine düzgünce yayın.

Kalan pilavı tavukların üzerine ekleyin ve ikinci yufkayı da aynı şekilde tepsiye yerleştirin.

Tereyağını eritip yufkanın üzerine fırın.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin ve üzeri kızarana kadar pişirin.

Üzeri kızarınca böreği fırından alıp üzerine 1 su bardağı tavuk suyunu gezdirin ve yeniden fırına verin.

5 dakika daha pişirdiğiniz çullamayı dilimleyip ılık servis edin. Afiyet olsun…