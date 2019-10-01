Creme Caramel tarifi: Creme Caramel nasıl yapılır,nedir? İşte Krem Karamel yapılışı...

Creme Caramel tarifi MasterChef izleyenler tarafından merak ediliyor. Creme Caramel (Krem Karamel) nedir, nasıl yapılır? 1 Ekim Salı günü yayınlanan yeni bölümde yapılan lezzetlerden birisi de Creme Caramel oldu. Yarışmacılar birbirleriyle kıran kırana mücadele vererek en güzel ve lezzetli tarifi yapmak için ter döktüler. Yarışmayı izleyen vatandaşlar da izledikleri yemekleri ve tatlıları pişirmek ve tatmak istiyor. Haberimiz içerisinden Creme Caramel yapılışına ulaşabilirsiniz

CREME CARAMEL (KREM KARAMEL) NASIL YAPILIR?

Malzemeler

7 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 litre süt

Karamel için

1 su bardağı toz şeker

6 yemek kaşığı su

Creme Caramel yapılışı; Karameli hazırlamak için toz şeker ve suyu yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın. Orta ateşte şeker eriyip rengi hafif koyulaşana kadar pişirip ocaktan alın. Krem karamel kaplarına eşit olarak paylaştırın. Derin bir kaseye yumurtaları kırın. Toz şekeri ilave edip krema kıvamına gelene kadar çırpın. Vanilyayı ekleyin ve 2 dakika daha çırpın. Sütü yavaş yavaş çırparak ekleyin ve 3-4 dakika daha yüksek devirde çırpın. Üzerinde oluşan köpüğü kepçe yardımıyla temizleyin ve yumurta karışımın karamel kaplarına paylaştırın. Kapları bir fırın tepsisine yerleştirin ve yarısına gelecek şekilde sıcak su ekleyin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri hafif kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarın ve oda ısısına gelene kadar bekletin. Bir gece buzdolabında bekletin. Krem karamel kaplarını servis tabaklarına ters çevirip soğuk servis yapın.