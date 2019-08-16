Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5542
  • 6,1592
  • 268.687
  • 96395.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Çorum'da tek katlı evde çıkan yangında karı-koca öldü

Çorum'da tek katlı evde çıkan yangında karı-koca öldü

Çorum'da tek katlı evde çıkan yangında karı-koca öldü

Çorum'un Kargı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında, Said (76) ve Teslime Kayakıran (74) çifti yanarak hayatını kaybetti.

Yangın, sabah saatlerinde Kargı ilçesi Saraycık köyünde tek katlı bir evde çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin müdahalesine rağmen ev yanarak kül oldu. Evde yapılan incelemede Said ve felçli olduğu öğrenilen eşi Teslime Kayakıran'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Berk Suyabatmaz, Burcu Esmersoy'u aldattı mı?
Edis ve Aleyna düşüşte mi?
Hazal Kaya kararını verdi! Ünlü oyuncu doğumdan sonra...
Arkadaşlık aşka dönüştü! Nesrin Cavadzade ile Yiğit Kirazcı yeni bir aşka yelken açtı
Tarkan'dan dudak uçuklatan bilet fiyatı! Jennifer Lopez ile yarıştı
<p><strong>TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin</strong></p> <p>İstanbul Büyükşehir Belediyes

İstanbul Trafiğinde Tepki Çeken Görüntü... İşçi Böyle Taşınmaz!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yeni Zelanda'da insan boyunda penguen fosili bulundu

Rusya kahraman pilotları konuşuyor