Çorum'da silahlı kavga: 2 yaralı

Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada Mustafa Esmer ve Umut Kurşunlu, pompalı tüfekle vurularak, yaralandı. 2 yaralı hastanede tedaviye alınırken, olay yerinden kaçan kimliği belirsiz 2 şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

?Olay, saat 14.00 sıralarında, Ulukavak Mahallesi Çevre Yolu Buharaevler kavşağında meydana geldi. Mustafa Esmer ve Umut Kurşunlu, yanlarına gelen kimliği henüz bilinmeyen 2 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine şüphelilerden biri yanındaki pompalı tüfekle Esmer ve Kurşunlu'ya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mustafa Esmer ve Umut Kurşunlu kanlar içinde yere yığılırken, 2 şüpheli, pompalı tüfeği olay yerinde bırakıp, kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan iki yaralı ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

TRAFİK ARACINA TIR ÇARPTI

Öte yandan, bölgede güvenlik önlemi alan ve olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin otomobiline, TIR çarptı. kazada, polis otosunda hasar meydana geldi.