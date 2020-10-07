Çorum'da maskesiz vatandaş polisi karşısında görünce kaçtı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte koronavirüsle mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Denetim sırasında maske takmayan kimliği belirsiz bir kişi ise, polisi görünce koşarak kaçtı.

DHA'da yer alan habere göre, drone da kullanılan denetimde, vatandaşlardan maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları istendi.

Polis ekipleri, maskesiz kişiyi kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, kendilerini görünce maske takanlara, "Polisi gördüğünüz için değil, sağlığınız için maskenizi takın” dedi.

Denetim sırasında kurallara uymayanlara idari para cezası uygulandı.