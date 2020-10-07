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  • Çorum'da maskesiz vatandaş polisi karşısında görünce kaçtı
07 Ekim 2020 Çarşamba 17:31 | Son Güncelleme:

Çorum'da maskesiz vatandaş polisi karşısında görünce kaçtı

DHA

Çorum'da maskesiz bir kişi, koronavirüs denetimleri sırasında polis ekiplerini karşısında görünce koşarak kaçtı. O anlar kameralara yansıdı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte koronavirüsle mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Denetim sırasında maske takmayan kimliği belirsiz bir kişi ise, polisi görünce koşarak kaçtı.

DHA'da yer alan habere göre, drone da kullanılan denetimde, vatandaşlardan maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları istendi.

Polis ekipleri, maskesiz kişiyi kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, kendilerini görünce maske takanlara, "Polisi gördüğünüz için değil, sağlığınız için maskenizi takın” dedi.

Denetim sırasında kurallara  uymayanlara idari para cezası uygulandı.

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