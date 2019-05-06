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  3. Çorum'da feci kaza:Otomobil su kanalına uçtu

Çorum'da feci kaza:Otomobil su kanalına uçtu

Çorum'da feci kaza:Otomobil su kanalına uçtu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Mahmatlı köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahmatlı köyünden Sungurlu istikametine seyir halinde olan A.A. (44) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına uçtu. Kazada yaralanan sürücü olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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