Eski eşi ve akrabasını bıçaklayan sanık kendini böyle savundu: Bana büyü yapıldı

Çorum'da sokakta tartıştığı eski eşi ve akrabasını bıçaklayarak yaralayan Erdal Eker isimli adam, kendisine bağlama büyüsü yapıldığını öne sürdü.

DHA'nın haberine göre, hakim karşısına çıkan Eker, "Bu büyü yüzünden hayatım karardı." diye konuştu.

OLAYIN GELİŞİMİ

Olay, 26 Ekim 2019 tarihinde Çorum'un Kale Mahallesi Milönü Caddesi'nde meydana geldi.

Akrabası Nurcan Ü. (38), ile alışverişten dönen Meryem Ü. (39), sokakta 8 yıl önce boşandığı Erdal Eker (39), ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Erdal Eker, elindeki bıçakla iki kadını vücutlarının çeşitli bölgelerinden defalarca bıçaklayıp yaraladı. Meryem Ü., ve Nurcan Ü., kanlar içinde yere yığılırken, Erdal Eker ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 kadın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen Meryem Ü., ve Nurcan Ü., tedavi altına alındı. Kaçan Erdal Eker, kısa süre sonra polis merkezine gidip, teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.