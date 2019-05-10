Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1359
  • 6,8957
  • 253.442
  • 88.729
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Çorum'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Çorum'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Çorum'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Çorum'un Boğazkale ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Emirler köyünde tarlasını süren 73 yaşındaki Salih Caner'in kullandığı traktör, eğimli arazide devrildi. Sürücü Caner, devrilen traktörün altında kaldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinde, Caner'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Caner'in cenazesi, Boğazkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan müjdeyi verdi!
İbrahim Kutluay'dan ayrılan Demet Şener'den flaş karar!
O anı paylaştı... Sevgilisi ile hasret giderdi
Behzat Ç. sevenlere müjde! O isim geri dönüyor
Nusret'ten takipçisine 'metrobüs' teklifi
Hatay´ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Muhammed Konyalı, ailesinin padişah fermanıyla başladığı Bayezid

Padişah Fermanıyla 4 Kuşaktır Türbedarlık Yapıyorlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ABD uçak gemisi Suveyş Kanalı'ndan geçti

Bankalar emekliler için yarışa girdi