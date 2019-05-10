Çorum'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Çorum'un Boğazkale ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Emirler köyünde tarlasını süren 73 yaşındaki Salih Caner'in kullandığı traktör, eğimli arazide devrildi. Sürücü Caner, devrilen traktörün altında kaldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinde, Caner'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Caner'in cenazesi, Boğazkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
(AA)