Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7682
  • 7,5828
  • 372.221
  • 108938
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Çorum'da 3.9 büyüklüğünde deprem
03 Haziran 2020 Çarşamba 16:27 | Son Güncelleme:

Çorum'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Çorum'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Son Dakika Haberleri.. AFAD'dan yapılan açıklamada, Çorum'da saat 16.11'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin derinliğinin 7.17 km olarak açıklandı.

Çorum’da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilere göre, il merkezine saat 16.11’de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.1 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, diğer ilçelerde de hissedildi.

Deprem sonrasında bazı vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı görülürken herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız

5 yıldızlı otelde akılalmaz görüntü! Maldivlere çevirmek için yere bunu sermişler
Galatasaray'ın yeni transferi resmen açıklandı
Ve sır perdesi aralandı
Polisimizi şehit eden zanlıların mahkemedeki savunması ortaya çıktı!
Sokak ortasında kan donduran anlar... Kurşun yağmuruna tuttular!
ABD basını olayları nasıl görüyor?

ABD basını olayları nasıl görüyor?

Irkçılık ve ayrımcılıkla mücadeleyle geçen b

Irkçılık ve ayrımcılıkla mücadeleyle geçen bir hayat: Muhammed Ali

ŞOK market 3-9 Haziran aktüel ürünler listesi yayında!

ŞOK market 3-9 Haziran aktüel ürünler listesi yayında!

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolcu haraketliliği

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolcu haraketliliği