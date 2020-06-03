03 Haziran 2020 Çarşamba 16:27 | Son Güncelleme:
Çorum'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Haberleri.. AFAD'dan yapılan açıklamada, Çorum'da saat 16.11'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin derinliğinin 7.17 km olarak açıklandı.
Çorum’da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilere göre, il merkezine saat 16.11’de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.1 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, diğer ilçelerde de hissedildi.
Deprem sonrasında bazı vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı görülürken herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız