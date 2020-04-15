Çoruh Nehri nerede? Çoruh Nehri haritadaki yeri!

Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, şaşkınlığa sebep oldu. Kaleardı Mahallesinde ikamet eden Nevzat Karaoğlu, nehirde art arda yüzen tabutları görünce gözlerine inanamadı. Karaoğlu durumu anında polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen emniyet, zabıta ve itfaiye ekipleri kısa süre sonra tabutları nehirden çıkardı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından tabutların boş olduğu tespit edildi. Çoruh Nehri nerede? sorusunun yanıtı da merak edildi.

ÇORUH NEHRİ NEREDE?



Erzurum'un İspir ilçesinden geçen Çoruh Nehri Mescit Dağları'nın batı yamaçlarından kaynağını almaktadır. Önce batı doğrultusunda ilerleyen Çoruh Nehri, Bayburt'u ve İspir'i geçtikten sonra Artvin il sınırına girer. Oltu Suyu ve Yusufeli yakınlarında Barhal Deresi’yle birleşen Çoruh, kuzeybatı yö¬nüne doğru ilerler. Kuzeydoğuya yönelerek Muratlı’yı geçtikten sonra Gürcistan sınırları içerisine girer ve Batum’un güne¬yinden Karadeniz'e dökülür. Çoruh Nehri 376 km uzunluğundadır.354 kilometresi ülke sınırlarımız içerisinde, 260 km'si Erzurum sınırları içerisinde kalmaktadır.

Çoruh nehrinde koronalı tabut paniği!

Çoruh Nehrinin geçtiği yatak oldukça dar ve derindir. Çoruh Nehri dünyanın en hızlı akan nehirlerinden biri ve aynı zamanda en derinidir. Çoruh Nehri genellikle ilkbahar aylarında yükselir, yaz aylarında azalır.