Coronavirüs 14 gün kuralı nedir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam yaptığı açıklamada bir hafta içerisinde Umreden dönen bir vatandaşımızın test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Bu vaka ile birlikte Türkiye'de coronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi. Yeni vakalardan endişeli olduklarını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden dönenlere gün kuralına uymaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

14 GÜN KURALI NEDİR?

Yurt dışından ve umreden gelen vatandaşların 14 gün kuralına uymaları gerektiği vurgulanıyor. Yurt dışından dönen vatandaşlar, 14 gün boyunca evden çıkmamaları, bulundukları odaları havalandırmaları ve misafir kabul etmemeliler.

BAKAN KOCA UYARDI

UMREDEB YENİ DÖNDÜYSENİZ 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi MAALESEF POZİTİF çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez.

SON 5300 UMRECİ DÖNÜYOR

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Umreden dönen son 5300 kişi için şu açıklamalarda bulundu:

Bugün Umreden son 5300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu bir KUL HAKKIDIR. Lütfen uyalım.

12 GÜNLÜK İDARİ İZİN

Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler ile yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olan kişilerin 16 Mart tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayıldığını bildirdi. Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere ilişkin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır.