Cornetto Mini Cooper çekiliş sonucu sorgulama: 2019 Cornetto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Cornetto Mini Cooper çekiliş sonucu yoğun olarak aranıyor. 01 Temmuz 2019 ile 30 Eylül 2019 tarihleri arasında satış noktalarından promosyonlu Cornetto ürünlerinden satın alanları Mini Cooper şansı yakalıyor. Cornetto Mini Cooper Otomobil Kampanyasının Çekilişi ilgili firma tarafından 07 Ekim 2019 tarihinde noter huzurunda yapıldı. 2019 Cornetto çekiliş sonuçları açıklandı mı? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde sizlerle..

CORNETTO MİNİ COOPER ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Cornetto Mini Cooper Çekilişi 7 Ekim tarihinde yapılacak, 12 Ekim'de ilan edilecek. Kazananlar, Algida'nın resmi internet sitesi ile Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde duyurulacak..

CORNETTO ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Cornetto Mini Cooper Çekilişi Kampanya 1 Temmuz – 30 Eylül tarihleri arasında yapılıyor. Ayrıca şifreleri 3818’e SMS olarak da gönderebilirsiniz. SMS’ler opertaörlerin kendi tarifeleri üzerinden ücretlendiriliyor. SMS gönderirken Cornetto ambalajlarından çıkan şifre, ad, soyad ve adres bilgileri arasında birer boşluk bırakmayı unutmayın. Elbette bunların yerine yukarıdaki linkten Ücretsiz Şifre Girişi’ni tercih edebilirsiniz.

Kampanyaya Dahil Promosyonlu Cornetto Ürünleri : Cornetto Romantik Aşık, Cornetto Gözü Kara Aşık, Cornetto Çılgın Aşık, Cornetto Disc Oreo, Cornetto Disc Toblerone, Cornetto Disc Vanilya Karamel, Cornetto Disc Antep Fıstık-Çikolata, Cornetto Classico Karadut-Kaymak, Cornetto Classico Çikolata, Cornetto Classico Kaymak

Önemli: Çekilişe katıldığınız şifre yazılı ambalaj paketlerini kampanya sonuna kadar saklamayı unutmayın.