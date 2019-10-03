Cornetto çekiliş sonuçları için geri sayım! Cornetto çekiliş sonucu 2019 ne zaman açıklanacak?

Cornetto çekiliş sonucu 2019 ne zaman açıklanacak? sorusu çekilişe katılanlar tarafından yoğun olarak aranıyor. 1 Temmuz ile 30 Eylül 2019 tarihleri arasında satış noktalarından sayın alınacak promosyonlu Conetto dondurmalarının içinde katılım şifreleri bulunuyor. Çekiliş başvurular sona erdi. Şimdi gözler 2019 Cornetto çekiliş sonuçlarında. Cornetto çekiliş sonucu 2019 ne zaman açıklanacak? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

CORNETTO ÇEKİLİŞ TARİHLERİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Cornetto Mini Cooper Çekiliş sonuçları 2019 henüz açıklanmadı. Çekiliş 7 Ekim tarihinde yapılacak, 12 Ekim'de ilan edilecek.

CORNETTO ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Cornetto Mini Cooper Çekilişi Kampanya 1 Temmuz – 30 Eylül tarihleri arasında yapılıyor. Ayrıca şifreleri 3818’e SMS olarak da gönderebilirsiniz. SMS’ler opertaörlerin kendi tarifeleri üzerinden ücretlendiriliyor. SMS gönderirken Cornetto ambalajlarından çıkan şifre, ad, soyad ve adres bilgileri arasında birer boşluk bırakmayı unutmayın. Elbette bunların yerine yukarıdaki linkten Ücretsiz Şifre Girişi’ni tercih edebilirsiniz.

Kampanyaya Dahil Promosyonlu Cornetto Ürünleri : Cornetto Romantik Aşık, Cornetto Gözü Kara Aşık, Cornetto Çılgın Aşık, Cornetto Disc Oreo, Cornetto Disc Toblerone, Cornetto Disc Vanilya Karamel, Cornetto Disc Antep Fıstık-Çikolata, Cornetto Classico Karadut-Kaymak, Cornetto Classico Çikolata, Cornetto Classico Kaymak

Önemli: Çekilişe katıldığınız şifre yazılı ambalaj paketlerini kampanya sonuna kadar saklamayı unutmayın.