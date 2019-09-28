Cornetto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Cornetto Mini Cooper çekilişi ne zaman yapılacak?

Cornetto çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusu çekilişe katılanlar tarafından merak ediliyor. Cornetto dondurmalarında hediye araba fırsatı sunuluyor. Mini Cooper sahibi olmak isteyenler ambalajlardaki şifreleri 3818’e SMS göndererek şansını deniyor. Cornetto ambalajlarından çıkan şifreyi, ad, soyad ve adres bilgileri arasında birer boşluk bırakarak göndermek gerekiyor. Cornetto çekiliş sonuçları açıklandı mı? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

CORNETTO ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Cornetto Mini Cooper Çekilişi Kampanya 1 Temmuz – 30 Eylül tarihleri arasında yapılıyor. Ayrıca şifreleri 3818’e SMS olarak da gönderebilirsiniz. SMS’ler opertaörlerin kendi tarifeleri üzerinden ücretlendiriliyor. SMS gönderirken Cornetto ambalajlarından çıkan şifre, ad, soyad ve adres bilgileri arasında birer boşluk bırakmayı unutmayın. Elbette bunların yerine yukarıdaki linkten Ücretsiz Şifre Girişi’ni tercih edebilirsiniz.

Kampanyaya Dahil Promosyonlu Cornetto Ürünleri : Cornetto Romantik Aşık, Cornetto Gözü Kara Aşık, Cornetto Çılgın Aşık, Cornetto Disc Oreo, Cornetto Disc Toblerone, Cornetto Disc Vanilya Karamel, Cornetto Disc Antep Fıstık-Çikolata, Cornetto Classico Karadut-Kaymak, Cornetto Classico Çikolata, Cornetto Classico Kaymak

Önemli: Çekilişe katıldığınız şifre yazılı ambalaj paketlerini kampanya sonuna kadar saklamayı unutmayın.

CORNETTO ÇEKİLİŞ TARİHLERİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Cornetto Mini Cooper Çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Çekiliş 7 Ekim tarihinde yapılacak, 12 Ekim'de ilan edilecek.