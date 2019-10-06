Cornetto çekiliş sonuçları 2019 açıklandı mı? işte Cornetto Mini Cooper çekiliş sonuçları tarihi

Cornetto çekiliş sonuçları 2019 açıklandı mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Conetto bu yılki çekilişinde Mini Cooper vereceğini açıklamıştı. Kampanya kapsamında 1 Temuuz-30 Eylül arasında SMS gönderimi yapıldı. 2019 Cornetto Mini Cooper çekiliş sonuçlarının ne zaman açıklanacağı halen merak konusu. Cornetto çekiliş sonuçları 2019 açıklandı mı? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

CORNETTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2019 AÇIKLANDI MI?

Cornetto Mini Cooper Çekiliş sonuçları 2019 henüz açıklanmadı. Çekiliş 7 Ekim tarihinde yapılacak, 12 Ekim'de ilan edilecek.

CORNETTO ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Cornetto Mini Cooper Çekilişi Kampanya 1 Temmuz – 30 Eylül tarihleri arasında yapılıyor. Ayrıca şifreleri 3818’e SMS olarak da gönderebilirsiniz. SMS’ler opertaörlerin kendi tarifeleri üzerinden ücretlendiriliyor. SMS gönderirken Cornetto ambalajlarından çıkan şifre, ad, soyad ve adres bilgileri arasında birer boşluk bırakmayı unutmayın. Elbette bunların yerine yukarıdaki linkten Ücretsiz Şifre Girişi’ni tercih edebilirsiniz.

Kampanyaya Dahil Promosyonlu Cornetto Ürünleri : Cornetto Romantik Aşık, Cornetto Gözü Kara Aşık, Cornetto Çılgın Aşık, Cornetto Disc Oreo, Cornetto Disc Toblerone, Cornetto Disc Vanilya Karamel, Cornetto Disc Antep Fıstık-Çikolata, Cornetto Classico Karadut-Kaymak, Cornetto Classico Çikolata, Cornetto Classico Kaymak

Önemli: Çekilişe katıldığınız şifre yazılı ambalaj paketlerini kampanya sonuna kadar saklamayı unutmayın.