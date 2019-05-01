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  3. Çorlu Musevi Mezarlığı'nın 100 kiloluk demir kapısı çalındı

Çorlu Musevi Mezarlığı'nın 100 kiloluk demir kapısı çalındı

Çorlu Musevi Mezarlığı'nın 100 kiloluk demir kapısı çalındı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki Musevi Mezarlığı'nın yaklaşık 100 kilo ağırlığındaki demir kapısı çalındı.

Çorlu- Çerkezköy karayolu üzerindeki, Çorlu Belediyesi tarafından 2015 yılında bakıma alınıp etrafı beton duvarlar ve demir korkuluklar ile çevrelenen tarihi Musevi Mezarlığı'nın kapısı çalındı. Yaklaşık 100 kilo ağırlığındaki kapının yerinde olmadığını fark eden vatandaşlar, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yapıp, kapıyı çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Mezarlığın daha önce de demir korkulukları çalınmıştı.

DHA

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