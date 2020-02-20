Çöp konteynerini araca döktükten sonra farkettiler!' 'Çok büyük bir mucize'

Şişli Belediyesi temizlik işçileri, sabah saatlerinde Kuştepe Yavrukuş Sokağı'nda konteynerdeki çöpü araca boşalttıktan sonra yeni doğmuş bir bebeğin sesini duydu.

Preslemek üzere olan çöp aracındaki bir poşette bulunan ve ağlaması üzerine fark edilen bebek temizlik işçilerince Kuştepe Sağlık Merkezine götürüldü.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen bebeğin kim veya kimler tarafından bırakıldığı araştırılıyor.

Öte yandan, bebeği ağlaması üzerine fark eden temizlik işçisi Bülent Gürlevik, her sabah yaptıkları gibi 34 CLG 587 plakalı temizlik aracıyla işe çıktıklarını belirterek, Yavrukuş Sokağı'ndaki konteynerden çöpleri aldıktan sonra yola devam ettiklerini anlattı.

Hareket halindeki araçtan yüksek bir şekilde bebek sesi duyduğunu kaydeden Gürlevik, çöpleri karıştırarak arama yaptıklarını ancak bulamadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Kafamı kaldırıp baktım kepçenin ağzına gövdeden yarıya sıkışmış şekilde kafasını gördüm bebeğin. Aşırı ağlıyordu. Arkadaşa 'bebek canlı' dedim. 'Bırak, oyuncaktır' dedi. Kucağıma aldım baktım canlı bebek. Büyük bir şok yaşadım. Çok karışık bir duygu. Sağlık ocağına götürdük. Temizlik İşleri Müdürü Savaş Doğan'ı çağırdık. Ekip olarak geldiler. Bizi hastaneye yönlendirdiler. Oyuncak bebek olarak çok geliyor başımıza. Preslediğimiz zaman ya da düştüğü zaman ağlayan oyuncak bebeklere çok denk geliyoruz. Bu çok farklı bir sesti. Canlı sesi olduğu belli oluyordu. O dikkatimizi çekti. Çok büyük bir mucize çöpü presledikten sonra canlı çıkıyor olması."

İşçi Ferdi Kalaçil de bebeğin hayatını kurtardıkları için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Ölebilirdi de. Benim 3 çocuğum var. Çocuklarım geldi aklıma, gözlerim doldu. Şok oldum." dedi.

Bu arada, polis ekiplerince temizlik işçilerinin ifadelerine de başvuruldu.

(AA)