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  3. Çöp konteynerine atılan kimyasal madde alev aldı

Çöp konteynerine atılan kimyasal madde alev aldı

Çöp konteynerine atılan kimyasal madde alev aldı

İzmir'in Konak ilçesinde kimyasal maddenin atıldığı çöp konteynerindeki yangın, itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde çöp konteynerine atılan kimyasal madde alev aldı.

Yenişehir Mahallesi 1245 Sokak'ta bir lise önündeki çöp konteynerine atılan ve zehirli olduğu öne sürülen kimyasal maddeden alevler çıkmaya başladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın suyla söndürülemeyince belediyeye bağlı ekipler, konteynere kum attı. Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Görgü tanıkları, konteynerin, bir kişinin elindeki çuvalı atmasından bir süre sonra alev aldığını öne sürdü.

AA

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