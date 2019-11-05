Çöp dağlarının arasında parasını aradı

Fethiye'ye bağlı Babataş Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Erkoç, bankadan çektiği 10 bin lirayı poşete koydu. Erkoç, dün akşam, para dolu poşeti mutfaktaki diğer çöplerle yanlışlıkla evinin önündeki konteynere attı.

Erkoç, 2 saat sonra durumun farkına vardı. Koşarak, evden çıkıp, konteynere bakan Erkoç, çöplerin belediye ekiplerince alındığını gördü. Bunun üzerine Erkoç, çöp kamyonunun peşine düştü.



Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden bilgi alan Erkoç, sokak sokak kamyonu aradı. Erkoç, Çatalarık Mahallesi'nde çöpün yüklendiği ve depolama tesisine boşaltım yapılacak aracı buldu.



Mehmet Erkoç'un yardım istemesi üzerine Fethiye Belediyesi Hayvan Pazarı'na getirilen çöp kamyonu, araziye boşaltıldı. Erkoç, yaklaşık 2 ton çöpün içinde 1 saat boyunca para dolu poşeti aradı.



Çöplerin arasında poşeti bulan Erkoç, büyük sevinç yaşadı. 10 bin lira Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tutanakla Mehmet Erkoç'a teslim edildi.

DHA