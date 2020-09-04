Çokbilmiş TDK'ya göre nasıl yazılır? Çok bilmiş mi, Çokbilmiş mi?

Çokbilmiş kelimesin doğru yazılışı merak konusu oldu. Türkçe’de sıfat ve zar olarak kullanılan Çokbilmiş, sıkça karşımıza çıkan sözler arasında yer alıyor. Her konu hakkında söyleyecek bir şeyi olan kimselere bu sıfat kullanılmaktadır.

ÇOKBİLMİŞ TDK’YA GÖRE NASIL YAZILIR?

Kelimenin doğru olarak kullanımı Türk Dil Kurumu ( TDK) tarafından yayınlandı.

Birleşik bir kelime olan çokbilmiş, bitişik olarak yazılmalıdır. Yani kelimenin doğru yazılışı çokbilmiştir.

Sıfat: Her şeye aklı eren, zeki, akıllı.

Zarf: Her şeye aklı eren, zeki, akıllı bir biçimde:

"Ama bunun lafını bile etmiyor, çokbilmiş görünmek istemez."