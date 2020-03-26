Çocuklarının gözü önünde öldürecekti! Tayini çıkan kadına kayınpederinden bıçak

Gaziantep Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde çalışan sağlık memuru Buket S.’nin (23) 5 yıllık eşi Mehmet S., uyuşturu madde kullanma ve bulundurma suçundan 9 ay önce cezaevine girdi. Kayınpederi Mahmut S. ile 2 katlı müstakil evde yaşamaya başlayan 2 çocuk annesi, eşinden boşanmaya karar verip tayin istedi. Antalya’ya tayini çıkan ve gitmek için hazırlık yapan Buket S.’ye kayınpederi tepki gösterdi. 19 Şubat günü evinin önünde Mahmut S. tarafından 6 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan genç kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Buket S.’nin 1 ve 3 yaşlarında 2 oğlu var.

YAŞAM SAVAŞINI KAZANDI



Beş saat süren ameliyattan sonrası yoğun bakım ünitesinde 4 gün kalan Buket S., yaşam savaşını kazandı. Gözaltına alınan Mahmut S., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

BENİ VE ÇOCUKLARIMI KORUMA ALTINA ALIN



Çocuklarıyla birlikte Antalya’ya yerleşen Buket S., halen öldürülmekten korktuğunu söyledi: “Şu anda can tehlikemin olması nedeniyle çok korkuyorum. Ben ve çocuklarımın devletimiz tarafından korumaya alınmasını istiyorum.”

DHA