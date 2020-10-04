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  • Çocuklarına uyguladığı şiddeti canlı yayınlayan vicdansız baba gözaltına alındı
04 Ekim 2020 Pazar 14:52 | Son Güncelleme:

Çocuklarına uyguladığı şiddeti canlı yayınlayan vicdansız baba gözaltına alındı

DHA

Mersin'de, yaşları 18'den küçük 4 çocuğunu döverek sosyal medyada canlı yayın yapan Halil Y., gözaltına alındı.

Çocuklarına uyguladığı şiddeti sosyal medyada canlı yayınlayan Halil Y. adlı şahış gözaltına alındı.

EMNİYET BİRİMLERİ HAREKETE GEÇTİ

İhbarlar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Baba Halil Y. evinde gözaltına alındı. Eve giden Aile İçi Şiddetle Mücadele ekipleri F.Y. (16), C.Y. (13), A.Y. (9) ve E.Y.’yi (7) alarak, Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etti.

Gözaltına alınan baba Halil Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

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