Çocukların sokağa çıkma saatleri nedir? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi günler ve saatleri

Çocukların sokağa çıkma saatleri gündemde yoğun olarak araştırılıyor. 20 yaş altı vatandaşlar (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) gün içerisinde belirli saatler arasında sokağa çıkabiliyor. 20 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi veya şehirlerarası yolculuğu da vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

20 yaş altı vatandaşlar (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

İşyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar yasaktan muaf tutulacak.

ÇOCUKLARA SEYAHAT SINIRLAMASI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin hazırlanan soru ve cevabı şu şekilde:

1- 20 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi veya şehirlerarası yolculuğu nasıl yapacaklar?

20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

2- Çocuklarını kreş ya da bakıcıya bırakmak zorunda olan ebeveynlerin çocuklar için getirilen kısıtlama saatlerinde çocuklarını getirip götürmesi mümkün müdür?

29.05.2020 tarih ve 8483 sayılı Genelgemiz çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş̧ veya gündüz bakımevlerine gidebilmesi ve kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesi mümkündür.