Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.368
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Çocukların kavgasına büyükler de katıldı: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgasına büyükler de katıldı: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgasına büyükler de katıldı: 2 ölü, 2 yaralı

Batman'ın Beşiri ilçesinde iki çocuk arasında çıkan kavgaya büyükler de katılınca, ortalık savaş alanına döndü. Silah ve bıçağın da kullanıldığı kavgada, Arif Yıldırım (65) ile Berfin Çiftçi (12) öldü, 2 kişi de yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Beşiri ilçesinde meydana geldi. İkiköprü beldesinde Yıldırım ile Cengiz ailelerinin çocukları arasında kavga çıktı. Çocuklarının kavga ettiğini gören büyükler de kavgaya tutuştu. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, silah ve bıçaklar da kullanıldı. Kavgada, Arif Yıldırım, Berfin Çiftçi ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Belde sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi  sevk edildi. Jandarma ekipleri, olayın çıktığı mahalleyi güvenlik çemberine alırken, sağlık görevlileri kavgada yaralananlara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslar hastaneye taşıdı.

Batman Bölge Devlet Hastanesi'nin acil servisine alınan yaralılardan Arif Yıldırım ile Berfin Çiftçi, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavisi sürerken, jandarma ekiplerince kavgaya karışan kişiler gözaltına alındı.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ahmet Kural'ın son hali görenleri şok etti!
Barış Arduç, Lübnan'dan ödülle döndü
Ezgi Eyüboğlu ile boşanan Kaan Yıldırım ihanet sorusuna cevap vermedi
9 yıla dudak uçuklatan tazminat!
'Gizem'li Karadeniz turu
<p>Rusya’nın Novosibirsk şehrinde bir kadın aracıyla yolda ilerlerken hatalı park eden 2 araç yüzünd

Kendisine Korna Çalan Araca Çekiçle Saldırdı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kavrulmuş sarımsak her derde deva

15 Temmuz treni ilk seferi için Ankara'dan yola çıktı