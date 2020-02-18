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  3. Çocukların gözü önünde vahşet! Eşini uyandırıp boğazını kesti

Çocukların gözü önünde vahşet! Eşini uyandırıp boğazını kesti

Çocukların gözü önünde vahşet! Eşini uyandırıp boğazını kesti

Düzce Cumayeri’nde önceki gece Ziya Pirdal (28), tartıştığı eşi Özlem Pirdal’ı (25) bıçaklayarak öldürdü.

Polis ekiplerince yakalanan cani, olay akşamı eve geç geldiğini belirterek, “Eşim ve çocuklarım uyuyordu. Eşimi uyandırdım. ‘Çocuklar benden mi?’ diye sordum. ‘Senden’ dedi. Darp ettim. Bu sırada çocuklar uyandı. Mutfaktan bıçağı alıp, önce boğazını kestim daha sonra bıçakladım” diye konuştu. Çocuklar devlet korumasına alınırken, adliyeye sevk edilen cani eş tutuklandı.

(DHA)


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