Çocukların gözü önünde vahşet! Eşini uyandırıp boğazını kesti

Polis ekiplerince yakalanan cani, olay akşamı eve geç geldiğini belirterek, “Eşim ve çocuklarım uyuyordu. Eşimi uyandırdım. ‘Çocuklar benden mi?’ diye sordum. ‘Senden’ dedi. Darp ettim. Bu sırada çocuklar uyandı. Mutfaktan bıçağı alıp, önce boğazını kestim daha sonra bıçakladım” diye konuştu. Çocuklar devlet korumasına alınırken, adliyeye sevk edilen cani eş tutuklandı.

(DHA)