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06 Kasım 2020 Cuma 23:46 | Son Güncelleme:

Çocukları kaynanasına kızdığı için dövmüş!

Çocukları kaynanasına kızdığı için dövmüş!
DHA

Şanlıurfa'da boşanma davası açan eşinden intikam almak isteyen Ramazan Çakmak, yaşları küçük olan 3 çocuğuna işkence yaptı.

Şanlıurfa’da 2 ay önce boşanma davası açan eşinden intikam almak isteyen Ramazan Çakmak, vakit geçirme bahanesiyle kayınpederinin evinden aldığı 5, 7 ve 9 yaşındaki 3 çocuğuna işkence yaptı. 

Hakim karşısına çıkan tutuklu sanık, olay günü evde kayınvalidesi tarafından yapıldığını ileri sürdüğü bir muska bulduğunu belirterek “Muskayı görünce kendimi kaybettim. Çocukları dövdüm” dedi. Mahkeme, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için rapor alınmasına hükmetti. 

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