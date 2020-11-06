Çocukları kaynanasına kızdığı için dövmüş!

Şanlıurfa’da 2 ay önce boşanma davası açan eşinden intikam almak isteyen Ramazan Çakmak, vakit geçirme bahanesiyle kayınpederinin evinden aldığı 5, 7 ve 9 yaşındaki 3 çocuğuna işkence yaptı.

Hakim karşısına çıkan tutuklu sanık, olay günü evde kayınvalidesi tarafından yapıldığını ileri sürdüğü bir muska bulduğunu belirterek “Muskayı görünce kendimi kaybettim. Çocukları dövdüm” dedi. Mahkeme, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için rapor alınmasına hükmetti.