Çocukları babasız bıraktı! İşte katliam yapan zanlı

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde çay ocağı işleten Okan Develi, Necmettin Şahinoğlu ile iş yerinin karşısındaki parkta birlikte oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Develi ve Şahinoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Öte yandan olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede elektrikli bisiklet kullanan Hayati Özkaya da silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Polis, saldırıları gerçekleştirdiği iddia edilen G.D.T'yi otomobiliyle kaçmak isterken yakaladı.

Çelik yelek giydirilen zanlı G.D.T, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlının, psikolojik sorunları bulunduğu, eşiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ayrıldığı öğrenildi.

Öte yandan, saldırıda hayatını kaybeden Hayati Özkaya'nın olay sırasında yanında 5 yaşındaki oğlu ile 7 yaşındaki kızının da bulunduğu, çocukların saldırıdan yara almadan kurtulduğu ortaya çıktı.

Şüphelinin, Özkaya'yı vurduktan sonra yakındaki bir berbere de rastgele ateş açtığı, berberde bulunanların mermilere hedef olmamak için yere yattığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA