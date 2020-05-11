Çocuklara sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 0 14 yaş sokağa çıkma izni ne zaman?

Çocuklara sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı milyonlarca çocuk ve ailesi tarafından merak ediliyor. Havaların ısınması ile sokakta oyun oynamak ve bisiklet sürmek isteyen çocuklar koronavirüsle mücadele kapsamıda bir ayı aşkın süredir evde oturuyorlar. Koronavirüs tablosundaki iyileşme ışığında normalleşme süreci de başladı. Mayıs ayı normalleşme paketini Başkan Erdoğan duyurdu. Başkan Erdoğan çocukların dışarı çıkabileceği tarih ve saati duyurdu.

0 14 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Erdoğan, 14 yaşına kadar çocukların 13 Mayıs'ta 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkabileceklerini açıkladı.

Erdoğan: "15-20 yaş grubu, 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkabilecek." dedi.

Önümüzdeki hafta hangi günler çıkılabileceğinin de bugün açıklanması bekleniyor.

MAYIS AYI NORMALLEŞME PLANI

İlk olarak mayıs ayı normalleşme planını paylaşan Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Sağlık Bakanlığımız, ülkemizdeki tüm sektörlerde normalleşme sürecinde uygulanacak salgın tedbirlerine ilişkin rehber dokümanlar hazırlayarak ilgili kurumlara göndermeye başladı. Tüm kurumlar ve işletmeler, faaliyetlerini bu rehber dokümanlardaki kurallara uygun şekilde yürütecek. İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz.

20 yaş altı için ise bu esnemeyi iki grup halinde uygulanacağız. 0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz."