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Çocuklar çatışmanın ortasında kaldı

Çocuklar çatışmanın ortasında kaldı

İstanbul Şişli’ye bağlı Yayla Mahallesi’nde 3 Ekim günü silahlı şahıslar sokak ortasında çatıştı.

Kahvehane sabihi Hüseyin A., kavgada vurularak yaralandı. Saldırganlar kaçarken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Cami avlusundan çıkan 5 yaşlarındaki 3 çocuğun çatışmanın ortasında kaldığı, silahlar ateşlenirken neye uğradıklarını şaşıran çocukların saldırganların yanlarından korkuyla kaçıştığı görüldü. Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. 

ÇETENİN SABIKASI KABARIK

Ekipler, çatışmanın ardında bir çetenin olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonda aralarında elebaşı Mutalip B.’nin de olduğu 1’i kadın 13 kişi gözaltına alındı, 4 tabanca ele geçirildi. Zanlıların yaralama, uyuşturucu ticareti, hırsızlık gibi suçlardan çok sayıda sabıkaları olduğu öğrenildi.  

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